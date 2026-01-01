Brazília Nike futballpóló nagyobb gyerekeknek

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Brazília
Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Mutasd ki a Brazília iránti rajongásodat ebben a puha, közepesen vastag pamutpólóban.
- Megjelenített szín: Geode Teal
- Stílus: IH2258-381
Brazília
27,99 €
Mutasd ki a Brazília iránti rajongásodat ebben a puha, közepesen vastag pamutpólóban.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Geode Teal
- Stílus: IH2258-381
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 154 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Brazília
27,99 €