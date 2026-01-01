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Brazília Nike futballpóló nagyobb gyerekeknek - Geode Teal

Brazília

Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek

27,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Mutasd ki a Brazília iránti rajongásodat ebben a puha, közepesen vastag pamutpólóban.


  • Megjelenített szín: Geode Teal
  • Stílus: IH2258-381

Brazília

27,99 €

Mutasd ki a Brazília iránti rajongásodat ebben a puha, közepesen vastag pamutpólóban.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Geode Teal
  • Stílus: IH2258-381

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Brazília Nike futballpóló nagyobb gyerekeknek

    Brazília

    27,99 €

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