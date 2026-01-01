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Brazília Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú, kötött futballfelső nagyobb gyerekeknek - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Brazília Academy Pro

Nike Dri-FIT rövid ujjú, kötött futballfelső nagyobb gyerekeknek

29,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A klasszikus fazonú brazil felső izzadságelvezető technológiát használ, hogy hűsítsen, és tudj összpontosítani, amikor felpörög az edzés.


  • Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IB5523-435

Brazília Academy Pro

29,99 €

A klasszikus fazonú brazil felső izzadságelvezető technológiát használ, hogy hűsítsen, és tudj összpontosítani, amikor felpörög az edzés.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IB5523-435

Méret és fazon

    • A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
    • A férfi modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Brazília Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú, kötött futballfelső nagyobb gyerekeknek

    Brazília Academy Pro

    29,99 €

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