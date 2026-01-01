Újrahasznosított anyagok
Brazília Academy Pro
Nike Dri-FIT kötött felső futballedzéshez nagyobb gyerekeknek
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A klasszikus, hagyományos darab a nedvességelvezetés révén hűsít, amikor intenzívebbé válik az edzés.
- Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stílus: IB5526-435
Brazília Academy Pro
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A klasszikus, hagyományos darab a nedvességelvezetés révén hűsít, amikor intenzívebbé válik az edzés.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stílus: IB5526-435
Méret és fazon
- A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
- A férfi modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Brazília Academy Pro