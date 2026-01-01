Brazília 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch labda

Brazília 2026/27 Pitch Ball

24,99 €

Fejezd ki a játék iránti szereteted a Nike Pitch futball-labdával. Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.

Előnyök A gépi varrású, texturált burkolat optimalizálja a formát, a labdaérzetet és a tartósságot, a gumibelső pedig segít megőrizni a légnyomást és az alakot.