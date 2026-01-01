Brazília 2026/27 Pitch Ball
Nike Pitch labda
Fejezd ki a játék iránti szereteted a Nike Pitch futball-labdával. Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.
- Megjelenített szín: Fehér/Tour Yellow
- Stílus: IQ7530-100
Brazília 2026/27 Pitch Ball
Fejezd ki a játék iránti szereteted a Nike Pitch futball-labdával. Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.
Előnyök
A gépi varrású, texturált burkolat optimalizálja a formát, a labdaérzetet és a tartósságot, a gumibelső pedig segít megőrizni a légnyomást és az alakot.
Termékadatok
- Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.
- 62% poliészter/28% nejlon/5% gumi/5% spandex
- Megjelenített szín: Fehér/Tour Yellow
- Stílus: IQ7530-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Brazília 2026/27 Pitch Ball