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Nike Brasilia húzózsinóros táska (18 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Húzózsinóros táska (18 l)

19,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Light Bone/Fekete/Fekete
Indigo Storm/Fekete/Reflect Silver
EGY MÉRET

A nyitott felső részében bőven van hely a nagyobb holmiknak, az elülső cipzáras zseb pedig gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgaidhoz, hogy minden eddiginél egyszerűbben hordozhasd a felszerelésedet. Pakolj be, és már indulhatsz is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4409-010

Nike Brasilia

19,99 €

A nyitott felső részében bőven van hely a nagyobb holmiknak, az elülső cipzáras zseb pedig gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgaidhoz, hogy minden eddiginél egyszerűbben hordozhasd a felszerelésedet. Pakolj be, és már indulhatsz is.

Előnyök

  • A vállpántok húzózsinórként működnek, és szorosan bezárják a felső részt.
  • A megerősített alj védelmet nyújt a felszerelésnek az ütődésekkel és karcolásokkal szemben.

Termékadatok

  • 36 cm (sz.) × 51 cm (ma.) × 5 cm (mé.)
  • Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4409-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Brasilia húzózsinóros táska (18 l)

    Nike Brasilia

    19,99 €

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