Nike Brasilia húzózsinóros táska (18 l)

A nyitott felső részében bőven van hely a nagyobb holmiknak, az elülső cipzáras zseb pedig gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgaidhoz, hogy minden eddiginél egyszerűbben hordozhasd a felszerelésedet. Pakolj be, és már indulhatsz is.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IB4409-010