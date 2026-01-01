Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Húzózsinóros táska (18 l)
A nyitott felső részében bőven van hely a nagyobb holmiknak, az elülső cipzáras zseb pedig gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgaidhoz, hogy minden eddiginél egyszerűbben hordozhasd a felszerelésedet. Pakolj be, és már indulhatsz is.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IB4409-010
Nike Brasilia
A nyitott felső részében bőven van hely a nagyobb holmiknak, az elülső cipzáras zseb pedig gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgaidhoz, hogy minden eddiginél egyszerűbben hordozhasd a felszerelésedet. Pakolj be, és már indulhatsz is.
Előnyök
- A vállpántok húzózsinórként működnek, és szorosan bezárják a felső részt.
- A megerősített alj védelmet nyújt a felszerelésnek az ütődésekkel és karcolásokkal szemben.
Termékadatok
- 36 cm (sz.) × 51 cm (ma.) × 5 cm (mé.)
- Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IB4409-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Brasilia