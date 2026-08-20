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Nike Brasilia hátizsák gyerekeknek (18 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Gyerekhátizsák (18 l)

37,99 €

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Akár az edzőterembe tartasz, az iskolába vagy baráti találkozókra, ebben a táskában minden elfér. A nagy cipzáras rekeszben elférnek a könyvek és az edzőfelszerelés – miközben az iskolaszerek számára is vannak benne zsebek –, a kisebb elülső zsebből pedig gyorsan előkaphatod a holmid. Bónusz: a hálós zsebhez rögzített csiptetőn a kulcsaidat tárolhatod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DV9436-010

Nike Brasilia

37,99 €

Akár az edzőterembe tartasz, az iskolába vagy baráti találkozókra, ebben a táskában minden elfér. A nagy cipzáras rekeszben elférnek a könyvek és az edzőfelszerelés – miközben az iskolaszerek számára is vannak benne zsebek –, a kisebb elülső zsebből pedig gyorsan előkaphatod a holmid. Bónusz: a hálós zsebhez rögzített csiptetőn a kulcsaidat tárolhatod.

A termék előnyei

  • A hálós oldalzsebekben elfér a vizespalackod.
  • A párnázott vállpántok a laza viselet érdekében állíthatók.
  • A hordozófülnek köszönhetően könnyen felkaphatod.

Termékadatok

  • 40,5 cm (h.) × 30,5 cm (sz.) × 15 cm (mé.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DV9436-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Brasilia hátizsák gyerekeknek (18 l)

    Nike Brasilia

    37,99 €