Nike Brasilia hátizsák gyerekeknek (18 l)

Akár az edzőterembe tartasz, az iskolába vagy baráti találkozókra, ebben a táskában minden elfér. A nagy cipzáras rekeszben elférnek a könyvek és az edzőfelszerelés – miközben az iskolaszerek számára is vannak benne zsebek –, a kisebb elülső zsebből pedig gyorsan előkaphatod a holmid. Bónusz: a hálós zsebhez rögzített csiptetőn a kulcsaidat tárolhatod.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: DV9436-010