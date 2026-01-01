Nike Brasilia edzőtáska (XS, 24 l)

Ne hagyd, hogy az „XS méret” kifejezés megtévesszen. Ez a táska nagyon komoly. A fő rekeszben rengeteg hely van az edzőruhák és cipők számára, míg az oldalsó és elülső cipzáras zsebek segítenek a rendszerezésben.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IB4398-010