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Nike Brasilia
Edzőtáska (XS, 24 l)
Ne hagyd, hogy az „XS méret” kifejezés megtévesszen. Ez a táska nagyon komoly. A fő rekeszben rengeteg hely van az edzőruhák és cipők számára, míg az oldalsó és elülső cipzáras zsebek segítenek a rendszerezésben.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IB4398-010
Nike Brasilia
Ne hagyd, hogy az „XS méret” kifejezés megtévesszen. Ez a táska nagyon komoly. A fő rekeszben rengeteg hely van az edzőruhák és cipők számára, míg az oldalsó és elülső cipzáras zsebek segítenek a rendszerezésben.
Előnyök
- Az állítható vállpánt és a két fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
- Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
- A belső, cipzáras zsebében az értéktárgyaidat tárolhatod.
Termékadatok
- 38 cm (h.) × 25 cm (sz.) × 25 cm (ma.)
- 24 l
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IB4398-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Brasilia