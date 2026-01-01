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Nike Brasilia edzőtáska (XS, 24 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Edzőtáska (XS, 24 l)

34,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Light Bone/Fekete/Fekete
Indigo Storm/Fekete/Reflect Silver
EGY MÉRET

Ne hagyd, hogy az „XS méret” kifejezés megtévesszen. Ez a táska nagyon komoly. A fő rekeszben rengeteg hely van az edzőruhák és cipők számára, míg az oldalsó és elülső cipzáras zsebek segítenek a rendszerezésben.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4398-010

Nike Brasilia

34,99 €

Ne hagyd, hogy az „XS méret” kifejezés megtévesszen. Ez a táska nagyon komoly. A fő rekeszben rengeteg hely van az edzőruhák és cipők számára, míg az oldalsó és elülső cipzáras zsebek segítenek a rendszerezésben.

Előnyök

  • Az állítható vállpánt és a két fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
  • Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
  • A belső, cipzáras zsebében az értéktárgyaidat tárolhatod.

Termékadatok

  • 38 cm (h.) × 25 cm (sz.) × 25 cm (ma.)
  • 24 l
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4398-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Brasilia edzőtáska (XS, 24 l)

    Nike Brasilia

    34,99 €

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