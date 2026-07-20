Nike Brasilia edzőtáska (S, 40 l)

Ebben a táskában minden elfér két edzés vagy mindennapi tevékenység közben. A számos belső és külső zsebben rengeteg a hely az összes sportruhádnak (van egy szellőző oldalzseb is arra az esetre, ha edzés után erősebb illatú lenne a cuccod), így gyorsan összepakolhatod, és már indulhatsz is.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IB4394-010