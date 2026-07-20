Nike Brasilia edzőtáska (S, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Újrahasznosított anyagok
Ebben a táskában minden elfér két edzés vagy mindennapi tevékenység közben. A számos belső és külső zsebben rengeteg a hely az összes sportruhádnak (van egy szellőző oldalzseb is arra az esetre, ha edzés után erősebb illatú lenne a cuccod), így gyorsan összepakolhatod, és már indulhatsz is.
Nike Brasilia
Ebben a táskában minden elfér két edzés vagy mindennapi tevékenység közben. A számos belső és külső zsebben rengeteg a hely az összes sportruhádnak (van egy szellőző oldalzseb is arra az esetre, ha edzés után erősebb illatú lenne a cuccod), így gyorsan összepakolhatod, és már indulhatsz is.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia