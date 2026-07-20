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Nike Brasilia edzőtáska (S, 40 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Edzőtáska (S, 40 l)

39,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Light Bone/Fekete/Fekete
Indigo Storm/Fekete/Reflect Silver
Tough Red/Fekete/Reflect Silver
EGY MÉRET

Ebben a táskában minden elfér két edzés vagy mindennapi tevékenység közben. A számos belső és külső zsebben rengeteg a hely az összes sportruhádnak (van egy szellőző oldalzseb is arra az esetre, ha edzés után erősebb illatú lenne a cuccod), így gyorsan összepakolhatod, és már indulhatsz is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Ebben a táskában minden elfér két edzés vagy mindennapi tevékenység közben. A számos belső és külső zsebben rengeteg a hely az összes sportruhádnak (van egy szellőző oldalzseb is arra az esetre, ha edzés után erősebb illatú lenne a cuccod), így gyorsan összepakolhatod, és már indulhatsz is.

Előnyök

  • Az állítható vállpánt és a két fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
  • A hálós oldalzseb nyúlik, így elfér benne a vizespalackod.
  • A szellőző oldalzsebben megfelelően szellőzik a sportruházatod.

Termékadatok

  • 51 cm (h.) × 28 cm (sz.) × 28 cm (ma.)
  • 40 L
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IB4394-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia edzőtáska (S, 40 l)

Nike Brasilia

39,99 €

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