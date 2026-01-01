Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (közepes, 60 l)
Vidd magaddal az edzőterembe az összes felszerelésedet. Az edzőtáska fő rekesze bőséges helyet kínál az edzéshez szükséges összes nélkülözhetetlen dolog számára. Az elülső zsebben kézközelben tarthatod a nélkülözhetetlen tárgyakat, például a telefont, a pénztárcát vagy a kulcsokat, a bevonattal ellátott alsó rész pedig megvédi a holmidat a karcolásoktól, a kiömlött folyadékoktól és ütődésektől.
- Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
- Stílus: IH7849-103
Nike Brasilia
Vidd magaddal az edzőterembe az összes felszerelésedet. Az edzőtáska fő rekesze bőséges helyet kínál az edzéshez szükséges összes nélkülözhetetlen dolog számára. Az elülső zsebben kézközelben tarthatod a nélkülözhetetlen tárgyakat, például a telefont, a pénztárcát vagy a kulcsokat, a bevonattal ellátott alsó rész pedig megvédi a holmidat a karcolásoktól, a kiömlött folyadékoktól és ütődésektől.
Előnyök
- Az állítható vállpánt és a két fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
- A bevonattal ellátott alsó rész megvédi a cuccaidat az ütésektől, karcolódástól és nedvességtől.
- A cipzáras oldalzsebekben a kisebb dolgaid mindig kéznél lesznek.
Termékadatok
- 63,5 cm (h.) × 30,5 cm (sz.) × 30,5 cm (ma.)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
- Stílus: IH7849-103
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Brasilia