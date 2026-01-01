Nike Brasilia edzőtáska (közepes, 60 l)

Vidd magaddal az edzőterembe az összes felszerelésedet. Az edzőtáska fő rekesze bőséges helyet kínál az edzéshez szükséges összes nélkülözhetetlen dolog számára. Az elülső zsebben kézközelben tarthatod a nélkülözhetetlen tárgyakat, például a telefont, a pénztárcát vagy a kulcsokat, a bevonattal ellátott alsó rész pedig megvédi a holmidat a karcolásoktól, a kiömlött folyadékoktól és ütődésektől.

Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér

Stílus: IH7849-103