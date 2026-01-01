 
1 / 12. kép
Nike Brasilia edzőtáska (közepes, 60 l) - Chalk/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Edzőtáska (közepes, 60 l)

47,99 €
EGY MÉRET

Vidd magaddal az edzőterembe az összes felszerelésedet. Az edzőtáska fő rekesze bőséges helyet kínál az edzéshez szükséges összes nélkülözhetetlen dolog számára. Az elülső zsebben kézközelben tarthatod a nélkülözhetetlen tárgyakat, például a telefont, a pénztárcát vagy a kulcsokat, a bevonattal ellátott alsó rész pedig megvédi a holmidat a karcolásoktól, a kiömlött folyadékoktól és ütődésektől.


  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
  • Stílus: IH7849-103

Nike Brasilia

47,99 €

Vidd magaddal az edzőterembe az összes felszerelésedet. Az edzőtáska fő rekesze bőséges helyet kínál az edzéshez szükséges összes nélkülözhetetlen dolog számára. Az elülső zsebben kézközelben tarthatod a nélkülözhetetlen tárgyakat, például a telefont, a pénztárcát vagy a kulcsokat, a bevonattal ellátott alsó rész pedig megvédi a holmidat a karcolásoktól, a kiömlött folyadékoktól és ütődésektől.

Előnyök

  • Az állítható vállpánt és a két fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
  • A bevonattal ellátott alsó rész megvédi a cuccaidat az ütésektől, karcolódástól és nedvességtől.
  • A cipzáras oldalzsebekben a kisebb dolgaid mindig kéznél lesznek.

Termékadatok

  • 63,5 cm (h.) × 30,5 cm (sz.) × 30,5 cm (ma.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
  • Stílus: IH7849-103

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Brasilia.

    Nike Brasilia edzőtáska (közepes, 60 l)

    Nike Brasilia

    47,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Item 3 of 59