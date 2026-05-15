Nike Brasilia edzőtáska (kis méret, 41 l)

Ez az edzőtáska garantáltan a következő edzőtermi látogatásod sztárja lesz. Nem csak a szellőző oldalsó rekesz miatt, amely cipők vagy más átizzadt ruhadarabok tárolására alkalmas, hanem a tágas fő rekesz és a cipzáras, rendszerező belső és külső elülső zsebek miatt is.

Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér

Stílus: IH7970-103