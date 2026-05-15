 
1 / 10. kép
Nike Brasilia edzőtáska (kis méret, 41 l) - Chalk/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Edzőtáska (kis méret, 41 l)

42,99 €
EGY MÉRET

Ez az edzőtáska garantáltan a következő edzőtermi látogatásod sztárja lesz. Nem csak a szellőző oldalsó rekesz miatt, amely cipők vagy más átizzadt ruhadarabok tárolására alkalmas, hanem a tágas fő rekesz és a cipzáras, rendszerező belső és külső elülső zsebek miatt is.


  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
  • Stílus: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Ez az edzőtáska garantáltan a következő edzőtermi látogatásod sztárja lesz. Nem csak a szellőző oldalsó rekesz miatt, amely cipők vagy más átizzadt ruhadarabok tárolására alkalmas, hanem a tágas fő rekesz és a cipzáras, rendszerező belső és külső elülső zsebek miatt is.

Előnyök

  • Olyan kemény, mint az edzéseid: a bevonattal ellátott alsó rész megvédi a holmidat az ütésektől, karcolódástól és nedvességtől.
  • Az állítható vállpántnak és a két fogantyúnak köszönhetően kényelmesen hordozhatod.
  • Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.

Termékadatok

  • 51 cm (h.) × 28 cm (sz.) × 28 cm (ma.)
  • Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete/Fehér
  • Stílus: IH7970-103

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Nike Brasilia edzőtáska (kis méret, 41 l)

Nike Brasilia

42,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 17