Nike Brasilia edzőtáska (kis méret, 41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Újrahasznosított anyagok
Ez az edzőtáska garantáltan a következő edzőtermi látogatásod sztárja lesz. Nem csak a szellőző oldalsó rekesz miatt, amely cipők vagy más átizzadt ruhadarabok tárolására alkalmas, hanem a tágas fő rekesz és a cipzáras, rendszerező belső és külső elülső zsebek miatt is.
Nike Brasilia
Ez az edzőtáska garantáltan a következő edzőtermi látogatásod sztárja lesz. Nem csak a szellőző oldalsó rekesz miatt, amely cipők vagy más átizzadt ruhadarabok tárolására alkalmas, hanem a tágas fő rekesz és a cipzáras, rendszerező belső és külső elülső zsebek miatt is.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia