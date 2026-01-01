Nike Brasilia cipőtáska

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete

Stílus: IB4410-010