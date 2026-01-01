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Nike Brasilia cipőtáska - Fekete/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia

Cipőzsák

19,99 €
EGY MÉRET

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IB4410-010

Nike Brasilia

19,99 €

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz.

Előnyök

  • Felső cipzáras rekesz a cipőknek.
  • Külső cipzáras zseb a kis tárgyaknak.
  • Felső fogantyú, amivel könnyedén megragadható.

Termékadatok

  • 33 × 15 × 18 cm (h. × sz. × ma.)
  • 11 l
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IB4410-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Brasilia cipőtáska

    Nike Brasilia

    19,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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