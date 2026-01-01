Nike Brasilia cipőtáska

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Nike Brasilia
Cipőzsák
A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IB4410-010
Nike Brasilia
A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz.
Előnyök
- Felső cipzáras rekesz a cipőknek.
- Külső cipzáras zseb a kis tárgyaknak.
- Felső fogantyú, amivel könnyedén megragadható.
Termékadatok
- 33 × 15 × 18 cm (h. × sz. × ma.)
- 11 l
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IB4410-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Brasilia