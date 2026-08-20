Nike Brasilia 9.5 edzőtáska (nagy méretű, 95 l)

A Nike Brasilia edzőtáskában kéznél tarthatod a felszerelésed és még sok minden mást. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Használd az edzőterembe és a hétvégi kirándulásokhoz. Mindenre felkészítettük. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: DO9193-010