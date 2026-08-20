Nike Brasilia 9.5 edzőtáska (nagy méretű, 95 l)

Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia 9.5
Sporttáska edzéshez (nagy méretű 95 l)
Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike Brasilia edzőtáskában kéznél tarthatod a felszerelésed és még sok minden mást. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Használd az edzőterembe és a hétvégi kirándulásokhoz. Mindenre felkészítettük. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: DO9193-010
Nike Brasilia 9.5
INTELLIGENS, TARTÓS TÁROLÁS.
A Nike Brasilia edzőtáskában kéznél tarthatod a felszerelésed és még sok minden mást. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Használd az edzőterembe és a hétvégi kirándulásokhoz. Mindenre felkészítettük. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A termék előnyei
- A cipzáras fő tárolórészben biztonságban tudhatod az edzéshez szükséges alapdarabjaidat.
- A cipzáras belső rekesz elkülöníti a koszos cipőket és az izzadt ruhákat a tiszta felszereléstől.
- A bevonattal ellátott alsó rész megvédi a cuccaidat az ütésektől, karcolódástól és nedvességtől.
- A külső zsebekben kéznél tarthatod a gyakran használt holmidat.
Termékadatok
- 71 cm (h.) x 35,5 cm (sz.) x 35,5 cm (ma.)
- 95 l
- Levehető vállpánt
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: DO9193-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Brasilia 9.5