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Nike Brasilia 9.5 edzőtáska (közepes, 60 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia 9.5

Edzőtáska (közepes, 60 l)

47,99 €

Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A tágas és tartós Nike Brasilia edzőtáska kéznél tartja a felszerelésed. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DH7710-010

Nike Brasilia 9.5

47,99 €

A tágas és tartós Nike Brasilia edzőtáska kéznél tartja a felszerelésed. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A termék előnyei

  • A cipzáras fő tárolórészben biztonságban tudhatod az edzéshez szükséges alapdarabjaidat.
  • A cipzáras belső rekesz elkülöníti a koszos cipőket és az izzadt ruhákat a tiszta felszereléstől.
  • A bevonattal ellátott alsó rész megvédi a cuccaidat az ütésektől, karcolódástól és nedvességtől.
  • A külső zsebekben kéznél tarthatod a gyakran használt holmidat.

Termékadatok

  • 63,5 cm (h.) x 30,5 cm (sz.) x 30,5 cm (ma.)
  • 60 l
  • Levehető vállpánt
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DH7710-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Brasilia 9.5 edzőtáska (közepes, 60 l)

    Nike Brasilia 9.5

    47,99 €