Nike Brasilia 9.5 edzőtáska (közepes, 60 l)

A tágas és tartós Nike Brasilia edzőtáska kéznél tartja a felszerelésed. Az oldalsó rekeszek elkülönítve tárolják a cipőt, a belső és külső zsebeknek köszönhetően pedig mindig rendezetten tarthatod a holmid. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: DH7710-010