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Nike Brasilia 9.5 edzőcipő-táska (11 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Brasilia 9.5

Edzőcipőtáska (11 l)

22,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

GYORS ÉS EGYSZERŰ CIPŐTÁROLÁS.

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A termék előnyei

  • Felső cipzáras rekesz a cipőknek.
  • Külső cipzáras zseb a kis tárgyaknak.
  • Felső fogantyú, amivel könnyedén megragadható.

Termékadatok

  • 33 cm (h.) x 15 cm (sz.) x 18 cm (ma.)
  • 11 l
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DM3982-010

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (4)

5 csillag

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 edzőcipő-táska (11 l)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

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