Nike Brasilia 9.5 edzőcipő-táska (11 l)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Nike Brasilia 9.5
GYORS ÉS EGYSZERŰ CIPŐTÁROLÁS.
A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
5 csillag
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5