Nike Brasilia 9.5 edzőcipő-táska (11 l)

A Nike Brasilia edzőcipőtáskában a többi felszereléstől elkülönítve tárólhatod és hordozhatod a lábbelidet. A fogantyúval könnyedén megragadható, a külső cipzáras zsebben pedig könnyen hozzáférhetsz a kisebb holmikhoz. Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: DM3982-010