Boston Celtics Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A Boston Celtics Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette.Izzadságelvezető anyagból készült, és dizájnelemei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével.Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára.Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Boston Celtics
NBA INSPIRÁCIÓ A CSAPATOD SZÁMÁRA.
A Boston Celtics Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette.Izzadságelvezető anyagból készült, és dizájnelemei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével.Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára.Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
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F A.
Gefällt mir gut.
Boston Celtics