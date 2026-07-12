Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

A hivatalos NBA-s rövidnadrág ihlette a Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot, amely izzadságelvezető anyagból készült, dizájnelemeivel pedig olyan, mint kedvenc csapatod pályán viselt megjelenése. Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

Megjelenített szín: Clover/Fehér/Fehér

Stílus: AJ5587-312