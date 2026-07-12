Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A hivatalos NBA-s rövidnadrág ihlette a Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot, amely izzadságelvezető anyagból készült, dizájnelemeivel pedig olyan, mint kedvenc csapatod pályán viselt megjelenése. Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
Boston Celtics Icon Edition
NBA INSPIRÁCIÓ A CSAPATOD SZÁMÁRA.
A hivatalos NBA-s rövidnadrág ihlette a Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot, amely izzadságelvezető anyagból készült, dizájnelemeivel pedig olyan, mint kedvenc csapatod pályán viselt megjelenése. Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition