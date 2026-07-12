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Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág - Clover/Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Boston Celtics Icon Edition

Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

69,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A hivatalos NBA-s rövidnadrág ihlette a Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot, amely izzadságelvezető anyagból készült, dizájnelemeivel pedig olyan, mint kedvenc csapatod pályán viselt megjelenése. Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.


  • Megjelenített szín: Clover/Fehér/Fehér
  • Stílus: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

NBA INSPIRÁCIÓ A CSAPATOD SZÁMÁRA.

A hivatalos NBA-s rövidnadrág ihlette a Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot, amely izzadságelvezető anyagból készült, dizájnelemeivel pedig olyan, mint kedvenc csapatod pályán viselt megjelenése. Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

A termék előnyei

  • A Dri-FIT technológia szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A duplán kötött anyag könnyű, mégis strapabíró.
  • A szegély hasítékainak köszönhetően szabadon mozoghatsz.

Termékadatok

  • Kézmelegítő zsebek
  • NBA és csapatlogók
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Clover/Fehér/Fehér
  • Stílus: AJ5587-312

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (6)

4.3 csillag

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

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