Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club rövid cipzáras férfifelső
Mutasd ki, hogy szereted a Boston Celticst. Ez a különleges, rövid cipzáras felső markáns, skiccelt dizájnjával kiváló lehetőség, hogy kiállj a csapatod mellett.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Mutasd ki, hogy szereted a Boston Celticst. Ez a különleges, rövid cipzáras felső markáns, skiccelt dizájnjával kiváló lehetőség, hogy kiállj a csapatod mellett.
Előnyök
A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.
Termékadatok
- 80% pamut/20% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IB0383-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Boston Celtics Courtside