Boston Celtics Courtside Nike NBA Club rövid cipzáras férfifelső

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Mutasd ki, hogy szereted a Boston Celticst. Ez a különleges, rövid cipzáras felső markáns, skiccelt dizájnjával kiváló lehetőség, hogy kiállj a csapatod mellett.

Előnyök A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.