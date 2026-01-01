Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-s hálós férfi edzőrövidnadrág

Boston Celtics Courtside

74,99 €

A rajongás örökké tart. És a Celtics iránti hűséged? Szilárd, és belülről fakad. Ezzel a nyomott mintás edzőnadrággal pimaszul, nyíltan mutathatod ki ezt a hűséget, és a Dri-FIT technológia jóvoltából az izzadsággal sem gyűlik meg a bajod.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.