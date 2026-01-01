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Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-s hálós férfi edzőrövidnadrág - Fekete/Clover

Újrahasznosított anyagok

Boston Celtics Courtside

Jordan Dri-FIT NBA-s hálós férfi edzőrövidnadrág

74,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A rajongás örökké tart. És a Celtics iránti hűséged? Szilárd, és belülről fakad. Ezzel a nyomott mintás edzőnadrággal pimaszul, nyíltan mutathatod ki ezt a hűséget, és a Dri-FIT technológia jóvoltából az izzadsággal sem gyűlik meg a bajod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Clover
  • Stílus: HV9701-010

Boston Celtics Courtside

74,99 €

A rajongás örökké tart. És a Celtics iránti hűséged? Szilárd, és belülről fakad. Ezzel a nyomott mintás edzőnadrággal pimaszul, nyíltan mutathatod ki ezt a hűséget, és a Dri-FIT technológia jóvoltából az izzadsággal sem gyűlik meg a bajod.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Oldalzsebek
  • Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Clover
  • Stílus: HV9701-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-s hálós férfi edzőrövidnadrág

    Boston Celtics Courtside

    74,99 €

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