Book 2 „WNBA 30th” kosárlabdacipő

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Book csendes magabiztossága belülről és a munkából is fakad. Inkább hagyja, hogy a játéka és a Book 2 beszéljen helyette. A játékra kész technológiával felfegyverkezve dinamikusabb, mint Book eredeti remekműve. Az elülső Air Zoom turbóerőt ad az első lépéséhez. A játékosok által jóváhagyott teljes hosszúságú Cushlon kiváló párnázást biztosít. A felturbózott talpbetét pedig puha, dinamikus mozgást biztosít Booknak. Kosár!
Book 2 „WNBA 30th”
Book csendes magabiztossága belülről és a munkából is fakad. Inkább hagyja, hogy a játéka és a Book 2 beszéljen helyette. A játékra kész technológiával felfegyverkezve dinamikusabb, mint Book eredeti remekműve. Az elülső Air Zoom turbóerőt ad az első lépéséhez. A játékosok által jóváhagyott teljes hosszúságú Cushlon kiváló párnázást biztosít. A felturbózott talpbetét pedig puha, dinamikus mozgást biztosít Booknak. Kosár!
Ez a Book 2 a WNBA 30. évfordulóját ünnepli, és a liga induláskori színeit ötvözve tiszteleg azok előtt, akik inspirációt adtak egy egész generációnak, köztük Booknak is.
Az Air Zoom egységet áthelyeztük a sarokból az elülső részbe a gyors reagálás biztosítása érdekében.
A lábfej közepén futó rögzítőrendszer stabilan, mégis puhán fogja a lábat, így jöhetnek a gyors irányváltások, hirtelen megindulások és a Bookra jellemző apró, éles mozdulatok.
A felsőrész könnyű, tartós szintetikus anyagból készült, amely szinte eltűnik a lábadon. Friss érzetet ad neked és Booknak is az utolsó negyedig, majd azon túl.
A középtalp a legújabb Cushlon habszivacsból készült, amely puha érzetet nyújt a talp alatt, így a lábad az utolsó negyedben is friss lesz.
A modernizált halszálkamintás tapadási mintázatot Book Air Force 1 iránti szeretete inspirálta, a hagyományos forgásokból merít, valamint tapadást és tartósságot biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Book 2 „WNBA 30th”
Előny
Pályaérzet
Erre terveztük
Illeszkedés
A cipő súlya
Kb. 450 g (42,5-ös férfiméret)
Ejtés saroktól lábujjig
Kb. 6 mm
Devin Booker
A Phoenix Suns védője