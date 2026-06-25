Book 2 „WNBA 30th” kosárlabdacipő

Book 2 „WNBA 30th”

159,99 €

Book csendes magabiztossága belülről és a munkából is fakad. Inkább hagyja, hogy a játéka és a Book 2 beszéljen helyette. A játékra kész technológiával felfegyverkezve dinamikusabb, mint Book eredeti remekműve. Az elülső Air Zoom turbóerőt ad az első lépéséhez. A játékosok által jóváhagyott teljes hosszúságú Cushlon kiváló párnázást biztosít. A felturbózott talpbetét pedig puha, dinamikus mozgást biztosít Booknak. Kosár!

A kulisszák mögül

Ez a Book 2 a WNBA 30. évfordulóját ünnepli, és a liga induláskori színeit ötvözve tiszteleg azok előtt, akik inspirációt adtak egy egész generációnak, köztük Booknak is.

Zoom Zoom

Az Air Zoom egységet áthelyeztük a sarokból az elülső részbe a gyors reagálás biztosítása érdekében.

Kényelmes fazon

A lábfej közepén futó rögzítőrendszer stabilan, mégis puhán fogja a lábat, így jöhetnek a gyors irányváltások, hirtelen megindulások és a Bookra jellemző apró, éles mozdulatok.

Könnyű felsőrész

A felsőrész könnyű, tartós szintetikus anyagból készült, amely szinte eltűnik a lábadon. Friss érzetet ad neked és Booknak is az utolsó negyedig, majd azon túl.

Párnázott hab

A középtalp a legújabb Cushlon habszivacsból készült, amely puha érzetet nyújt a talp alatt, így a lábad az utolsó negyedben is friss lesz.

AF1-ihlette tapadás

A modernizált halszálkamintás tapadási mintázatot Book Air Force 1 iránti szeretete inspirálta, a hagyományos forgásokból merít, valamint tapadást és tartósságot biztosít.