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Book 2 „WNBA 30th” kosárlabdacipő - Fehér/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 „WNBA 30th”

Kosárlabdacipő

159,99 €
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Book csendes magabiztossága belülről és a munkából is fakad. Inkább hagyja, hogy a játéka és a Book 2 beszéljen helyette. A játékra kész technológiával felfegyverkezve dinamikusabb, mint Book eredeti remekműve. Az elülső Air Zoom turbóerőt ad az első lépéséhez. A játékosok által jóváhagyott teljes hosszúságú Cushlon kiváló párnázást biztosít. A felturbózott talpbetét pedig puha, dinamikus mozgást biztosít Booknak. Kosár!


  • Megjelenített szín: Fehér/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stílus: IR6333-100

Book 2 „WNBA 30th”

159,99 €

Book csendes magabiztossága belülről és a munkából is fakad. Inkább hagyja, hogy a játéka és a Book 2 beszéljen helyette. A játékra kész technológiával felfegyverkezve dinamikusabb, mint Book eredeti remekműve. Az elülső Air Zoom turbóerőt ad az első lépéséhez. A játékosok által jóváhagyott teljes hosszúságú Cushlon kiváló párnázást biztosít. A felturbózott talpbetét pedig puha, dinamikus mozgást biztosít Booknak. Kosár!

A kulisszák mögül

Ez a Book 2 a WNBA 30. évfordulóját ünnepli, és a liga induláskori színeit ötvözve tiszteleg azok előtt, akik inspirációt adtak egy egész generációnak, köztük Booknak is.

Zoom Zoom

Az Air Zoom egységet áthelyeztük a sarokból az elülső részbe a gyors reagálás biztosítása érdekében.

Kényelmes fazon

A lábfej közepén futó rögzítőrendszer stabilan, mégis puhán fogja a lábat, így jöhetnek a gyors irányváltások, hirtelen megindulások és a Bookra jellemző apró, éles mozdulatok.

Könnyű felsőrész

A felsőrész könnyű, tartós szintetikus anyagból készült, amely szinte eltűnik a lábadon. Friss érzetet ad neked és Booknak is az utolsó negyedig, majd azon túl.

Párnázott hab

A középtalp a legújabb Cushlon habszivacsból készült, amely puha érzetet nyújt a talp alatt, így a lábad az utolsó negyedben is friss lesz.

AF1-ihlette tapadás

A modernizált halszálkamintás tapadási mintázatot Book Air Force 1 iránti szeretete inspirálta, a hagyományos forgásokból merít, valamint tapadást és tartósságot biztosít.

További előnyök

  • Book lába egy dinamikus talpbetét tetején helyezkedik el, amely gyors belépést biztosít a sztárnak.
  • A lábfej közepén futó rögzítőrendszer stabilan, mégis puhán fogja a lábat, így jöhetnek a gyors irányváltások, hirtelen megindulások és a Bookra jellemző apró, éles mozdulatok.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fehér/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stílus: IR6333-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4 csillag

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Book 2 „WNBA 30th” kosárlabdacipő

Book 2 „WNBA 30th”

159,99 €

A pálya feletti uralom és az elülső rész gyorsasága lehetővé teszi, hogy Booker stílusában, a saját tempódban játssz.

Előny

Dinamikus sebesség

Pályaérzet

Alacsony és stabil

Erre terveztük

Gyorsítás és lassítás

Illeszkedés

Zokniszerű

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 450 g (42,5-ös férfiméret)

Ejtés saroktól lábujjig

Kb. 6 mm

Újdonságok

    • Az Air Zoom egységet áthelyeztük a sarokból az elülső részre a dinamikusabb mozgás érdekében.
    • A könnyű felsőrész és az alacsonyabb profil jobb pályaérzetet nyújt.
    • A lábfejközépi pántrendszer gondoskodik a kényelmes tartásról.
    • A Cushlon 3.0 hab és a plüss talpbetét puha és stabil párnázást biztosít.
    • Az aranybarna halszálkás tapadási mintázat segíti az irányváltást és a gyorsulást.

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Gyorsaság szabályozása

    Az Air Zoom egységet a sarokból az elülső részbe helyeztük át, hogy turbólöketet adjon, amikor elviharzol a védők mellett.

  • Gyorsaság a labdával

    A megújult lábközépi pántrendszer az öntött felsőrésszel együtt extra stabilitást nyújt a hirtelen cselekhez és fordulásokhoz.

  • Diktáld a tempót

    A Book 1-nél könnyebb felsőrész és a talajhoz közeli kialakítás segít stabilan és egyensúlyban maradnod a megtorpanásoknál és a hátralépős tempódobásoknál.

Ami a dizájn mögött rejlik

Devin Booker

„A cipő legnagyobb előnye számomra a pályaérzet, és hogy egy kicsit közelebb vagyok a talajhoz.”

Devin Booker

A Phoenix Suns védője

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