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Újrahasznosított anyagok
Beşiktaş J.K.
Nike Soccer kötött rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
42,99 €
A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Fekete
- Stílus: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
42,99 €
A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Fekete
- Stílus: IZ6033-100
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Beşiktaş J.K.
42,99 €