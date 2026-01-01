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Újrahasznosított anyagok
Beşiktaş J.K.
Nike kötött férfi futballrövidnadrág
54,99 €
A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stílus: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
54,99 €
A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stílus: IZ6031-011
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Beşiktaş J.K.
54,99 €