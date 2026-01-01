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Beşiktaş J.K. Nike kötött férfi futballrövidnadrág - Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson

Újrahasznosított anyagok

Beşiktaş J.K.

Nike kötött férfi futballrövidnadrág

54,99 €
Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson
Fehér/Fekete/Fekete
Fekete/Fehér/Fehér
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A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stílus: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

A csapat pályán viselt ruhadarabjai által ihletett rövidnadrág izzadságelvezető technológiával készült, így száraz és kényelmes viselet, amellyel kifejezheted a Beşiktaş iránti rajongásod.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stílus: IZ6031-011

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Beşiktaş J.K. Nike kötött férfi futballrövidnadrág

    Beşiktaş J.K.

    54,99 €

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