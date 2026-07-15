Nike Basics bokazokni gyerekeknek (3 pár)

Egészítsd ki a cipődet ezzel a zoknival, amely rugalmas poliészter fonalból, valamint sima kötésű technikával készült. A nagyobb tartást a kényelmes párnázás biztosítja az alján, a sarkán és a lábujjrészen, hogy elnyelje a lábadat ért behatásokat minden futás, ugrás és lépés közben.

Megjelenített szín: Fehér

Stílus: CQ8848-100