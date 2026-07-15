Nike Basics bokazokni gyerekeknek (3 pár)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Egészítsd ki a cipődet ezzel a zoknival, amely rugalmas poliészter fonalból, valamint sima kötésű technikával készült. A nagyobb tartást a kényelmes párnázás biztosítja az alján, a sarkán és a lábujjrészen, hogy elnyelje a lábadat ért behatásokat minden futás, ugrás és lépés közben.
Nike Basics
Egészítsd ki a cipődet ezzel a zoknival, amely rugalmas poliészter fonalból, valamint sima kötésű technikával készült. A nagyobb tartást a kényelmes párnázás biztosítja az alján, a sarkán és a lábujjrészen, hogy elnyelje a lábadat ért behatásokat minden futás, ugrás és lépés közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.3 csillag
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics