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Nike Basics bokazokni gyerekeknek (3 pár) - Fehér

Nike Basics

Bokazokni gyerekeknek (3 pár)

9,99 €
Fehér
Fehér/Dark Grey Heather
Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Egészítsd ki a cipődet ezzel a zoknival, amely rugalmas poliészter fonalból, valamint sima kötésű technikával készült. A nagyobb tartást a kényelmes párnázás biztosítja az alján, a sarkán és a lábujjrészen, hogy elnyelje a lábadat ért behatásokat minden futás, ugrás és lépés közben.


  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Egészítsd ki a cipődet ezzel a zoknival, amely rugalmas poliészter fonalból, valamint sima kötésű technikával készült. A nagyobb tartást a kényelmes párnázás biztosítja az alján, a sarkán és a lábujjrészen, hogy elnyelje a lábadat ért behatásokat minden futás, ugrás és lépés közben.

Termékadatok

  • Három pár zoknit tartalmaz
  • 97% poliészter/3% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: CQ8848-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

3.3 csillag

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics bokazokni gyerekeknek (3 pár)

Nike Basics

9,99 €

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