Nike Baby Essentials
Kapucnis rugdalózó babáknak
Ez a rugdalózó kényelmes puhaságot nyújt a legkisebbeknek: puha, babapuhaságú francia frottírból készült, így kíméletes a baba érzékeny bőréhez. A kapucni szükség esetén extra meleget nyújt, a hosszú cipzár pedig megkönnyíti a pelenkázást, az öltöztetést és a rétegezést.
- Megjelenített szín: Pink Foam
- Stílus: FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Ez a rugdalózó kényelmes puhaságot nyújt a legkisebbeknek: puha, babapuhaságú francia frottírból készült, így kíméletes a baba érzékeny bőréhez. A kapucni szükség esetén extra meleget nyújt, a hosszú cipzár pedig megkönnyíti a pelenkázást, az öltöztetést és a rétegezést.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pink Foam
- Stílus: FQ1520-663
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Baby Essentials