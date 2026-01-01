Nike Baby Essentials kapucnis rugdalózó babáknak

Ez a rugdalózó kényelmes puhaságot nyújt a legkisebbeknek: puha, babapuhaságú francia frottírból készült, így kíméletes a baba érzékeny bőréhez. A kapucni szükség esetén extra meleget nyújt, a hosszú cipzár pedig megkönnyíti a pelenkázást, az öltöztetést és a rétegezést.

Megjelenített szín: Pink Foam

Stílus: FQ1522-663