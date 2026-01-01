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Nike Baby Essentials kapucnis rugdalózó babáknak - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Kapucnis rugdalózó babáknak

27,99 €

Ez a rugdalózó kényelmes puhaságot nyújt a legkisebbeknek: puha, babapuhaságú francia frottírból készült, így kíméletes a baba érzékeny bőréhez. A kapucni szükség esetén extra meleget nyújt, a hosszú cipzár pedig megkönnyíti a pelenkázást, az öltöztetést és a rétegezést.


  • Megjelenített szín: Pink Foam
  • Stílus: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Ez a rugdalózó kényelmes puhaságot nyújt a legkisebbeknek: puha, babapuhaságú francia frottírból készült, így kíméletes a baba érzékeny bőréhez. A kapucni szükség esetén extra meleget nyújt, a hosszú cipzár pedig megkönnyíti a pelenkázást, az öltöztetést és a rétegezést.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Foam
  • Stílus: FQ1522-663

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Baby Essentials kapucnis rugdalózó babáknak

    Nike Baby Essentials

    27,99 €

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