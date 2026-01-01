Nike Ava X
Férficipő
A modern megjelenés, amelyre vágysz, azzal a kényelemmel, amelyre szükséged van, hogy minden lépésed magabiztos legyen. Az ultrakönnyű Ava X letisztult, elegáns, praktikus és könnyen csomagolható. A puha párnázás és a teljes körű alátámasztás kényelmet és stabilitást biztosít, bárhová is mész.
- Megjelenített szín: Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stílus: IX0352-025
Nike Ava X
A modern megjelenés, amelyre vágysz, azzal a kényelemmel, amelyre szükséged van, hogy minden lépésed magabiztos legyen. Az ultrakönnyű Ava X letisztult, elegáns, praktikus és könnyen csomagolható. A puha párnázás és a teljes körű alátámasztás kényelmet és stabilitást biztosít, bárhová is mész.
Előnyök
- A műbőr részletekkel ellátott textil felsőrész tartós, szellőző és kényelmes.
- A stabil illeszkedés egész napos biztonságot ad mozgás közben.
- A nagy igénybevételnek kitett területeken texturált kivágásokkal ellátott külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stílus: IX0352-025
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Ava X