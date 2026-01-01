Nike Ava X férficipő

A modern megjelenés, amelyre vágysz, azzal a kényelemmel, amelyre szükséged van, hogy minden lépésed magabiztos legyen. Az ultrakönnyű Ava X letisztult, elegáns, praktikus és könnyen csomagolható. A puha párnázás és a teljes körű alátámasztás kényelmet és stabilitást biztosít, bárhová is mész.

Megjelenített szín: Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue

Stílus: IX0352-025