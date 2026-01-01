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Nike Ava X férficipő - Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Férficipő

119,99 €
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A modern megjelenés, amelyre vágysz, azzal a kényelemmel, amelyre szükséged van, hogy minden lépésed magabiztos legyen. Az ultrakönnyű Ava X letisztult, elegáns, praktikus és könnyen csomagolható. A puha párnázás és a teljes körű alátámasztás kényelmet és stabilitást biztosít, bárhová is mész.


  • Megjelenített szín: Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Stílus: IX0352-025

Nike Ava X

119,99 €

A modern megjelenés, amelyre vágysz, azzal a kényelemmel, amelyre szükséged van, hogy minden lépésed magabiztos legyen. Az ultrakönnyű Ava X letisztult, elegáns, praktikus és könnyen csomagolható. A puha párnázás és a teljes körű alátámasztás kényelmet és stabilitást biztosít, bárhová is mész.

Előnyök

  • A műbőr részletekkel ellátott textil felsőrész tartós, szellőző és kényelmes.
  • A stabil illeszkedés egész napos biztonságot ad mozgás közben.
  • A nagy igénybevételnek kitett területeken texturált kivágásokkal ellátott külsőtalp fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Photon Dust/Fekete/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Stílus: IX0352-025

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Ava X férficipő

    Nike Ava X

    119,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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