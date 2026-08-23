Nike Ava Edge férficipő

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
A modern városok geometriája által ihletett Nike Ava Edge a betondzsungelben való közlekedésre készült. Rugalmas, mégis védelmet nyújtó felsőrészt, profi szintű párnázást és jellegzetes lenyomatot adó külsőtalpat ötvöz. A városban való eligazodás felérhet egy sporttal, ezért érdemes olyan lábbeliben érkezni, amely formabontó a stílusában, és kényelemre lett tervezve.
Nike Ava Edge
A modern városok geometriája által ihletett Nike Ava Edge a betondzsungelben való közlekedésre készült. Rugalmas, mégis védelmet nyújtó felsőrészt, profi szintű párnázást és jellegzetes lenyomatot adó külsőtalpat ötvöz. A városban való eligazodás felérhet egy sporttal, ezért érdemes olyan lábbeliben érkezni, amely formabontó a stílusában, és kényelemre lett tervezve.
A szőtt textíliák és a hálós anyag keveréke védelmet nyújt, ugyanakkor rugalmassá teszi a felsőrészt. A dinamikus rácsdizájn a városi tervezés hálózataira utal.
A rugalmas és perforált gumi külsőtalp a fokozott tartósság érdekében felível a középtalpra. A lenyomata pedig jellegzetes megjelenést kölcsönöz.
A túlméretezett középtalp teljesítményre tervezett SCF habból készült, amely rendkívül kényelmes párnázást ad.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Najlepsze buty!
Jonasz381034523
Najwygodniejsze buty jakie posiadam na lato !😍
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Nike Ava Edge
Kívülről kőkemény, belül csupa lágyság. Az Ava Edge neked szól, ha te is így közlekedsz a városban.
Fokozottan kopásálló gumi öleli körbe a lábfejedet a még nagyobb tartósság érdekében.
A csúcskategóriás habszivacs minden lépésedet kipárnázza.