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Nike Ava Edge férficipő - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Fekete

Nike Ava Edge

férficipő

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Fekete
Fekete/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A modern városok geometriája által ihletett Nike Ava Edge a betondzsungelben való közlekedésre készült. Rugalmas, mégis védelmet nyújtó felsőrészt, profi szintű párnázást és jellegzetes lenyomatot adó külsőtalpat ötvöz. A városban való eligazodás felérhet egy sporttal, ezért érdemes olyan lábbeliben érkezni, amely formabontó a stílusában, és kényelemre lett tervezve.


  • Megjelenített szín: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Fekete
  • Stílus: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

A modern városok geometriája által ihletett Nike Ava Edge a betondzsungelben való közlekedésre készült. Rugalmas, mégis védelmet nyújtó felsőrészt, profi szintű párnázást és jellegzetes lenyomatot adó külsőtalpat ötvöz. A városban való eligazodás felérhet egy sporttal, ezért érdemes olyan lábbeliben érkezni, amely formabontó a stílusában, és kényelemre lett tervezve.

Védőhálózat

A szőtt textíliák és a hálós anyag keveréke védelmet nyújt, ugyanakkor rugalmassá teszi a felsőrészt. A dinamikus rácsdizájn a városi tervezés hálózataira utal.

Hagyj nyomot

A rugalmas és perforált gumi külsőtalp a fokozott tartósság érdekében felível a középtalpra. A lenyomata pedig jellegzetes megjelenést kölcsönöz.

Kivételes kényelem a talp alatt

A túlméretezett középtalp teljesítményre tervezett SCF habból készült, amely rendkívül kényelmes párnázást ad.

Termékadatok

  • Gumi külsőtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Fekete
  • Stílus: IM1973-003

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (33)

4.5 csillag

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • Najlepsze buty!

    Jonasz381034523

    Najwygodniejsze buty jakie posiadam na lato !😍

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

Nike Ava Edge férficipő

Nike Ava Edge

149,99 €

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Item 3 of 5

Városálló védelem.

Kívülről kőkemény, belül csupa lágyság. Az Ava Edge neked szól, ha te is így közlekedsz a városban.

Védőburok

Fokozottan kopásálló gumi öleli körbe a lábfejedet a még nagyobb tartósság érdekében.

Dinamikus érzés

A csúcskategóriás habszivacs minden lépésedet kipárnázza.