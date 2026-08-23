Nike Ava Edge férficipő

Nike Ava Edge

149,99 €

A modern városok geometriája által ihletett Nike Ava Edge a betondzsungelben való közlekedésre készült. Rugalmas, mégis védelmet nyújtó felsőrészt, profi szintű párnázást és jellegzetes lenyomatot adó külsőtalpat ötvöz. A városban való eligazodás felérhet egy sporttal, ezért érdemes olyan lábbeliben érkezni, amely formabontó a stílusában, és kényelemre lett tervezve.

Védőhálózat

A szőtt textíliák és a hálós anyag keveréke védelmet nyújt, ugyanakkor rugalmassá teszi a felsőrészt. A dinamikus rácsdizájn a városi tervezés hálózataira utal.

Hagyj nyomot

A rugalmas és perforált gumi külsőtalp a fokozott tartósság érdekében felível a középtalpra. A lenyomata pedig jellegzetes megjelenést kölcsönöz.

Kivételes kényelem a talp alatt

A túlméretezett középtalp teljesítményre tervezett SCF habból készült, amely rendkívül kényelmes párnázást ad.