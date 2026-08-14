Nike Aura virágmintás hátizsák (24 l)

Igen, szükséged van még egy hátizsákra. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő rekesz ideális az összes napi szükségleted szállításához, és egy belső rekesszel rendelkezik, amelybe a legtöbb laptop befér. Az elülső cipzáras zseb és az oldalzseb tökéletesek a kisebb holmik elhelyezésére.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal

Stílus: IQ1267-010