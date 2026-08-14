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Nike Aura virágmintás hátizsák (24 l) - Fekete/Fekete/Gunmetal

Újrahasznosított anyagok

Nike Aura

Virágos hátizsák (24 l)

64,99 €
Fekete/Fekete/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
EGY MÉRET

Igen, szükséged van még egy hátizsákra. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő rekesz ideális az összes napi szükségleted szállításához, és egy belső rekesszel rendelkezik, amelybe a legtöbb laptop befér. Az elülső cipzáras zseb és az oldalzseb tökéletesek a kisebb holmik elhelyezésére.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
  • Stílus: IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Igen, szükséged van még egy hátizsákra. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő rekesz ideális az összes napi szükségleted szállításához, és egy belső rekesszel rendelkezik, amelybe a legtöbb laptop befér. Az elülső cipzáras zseb és az oldalzseb tökéletesek a kisebb holmik elhelyezésére.

Előnyök

  • A hordozófül alternatív hordozási lehetőséget biztosít.
  • A párnázott vállpántok kényelmesen beállíthatók.

Termékadatok

  • 43 cm (ma.) x 30 cm (sz.) x 15 cm (mé.)
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
  • Stílus: IQ1267-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

1 csillag

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Nike Aura virágmintás hátizsák (24 l)

Nike Aura

64,99 €

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