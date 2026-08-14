Nike Aura virágmintás hátizsák (24 l)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Újrahasznosított anyagok
Igen, szükséged van még egy hátizsákra. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő rekesz ideális az összes napi szükségleted szállításához, és egy belső rekesszel rendelkezik, amelybe a legtöbb laptop befér. Az elülső cipzáras zseb és az oldalzseb tökéletesek a kisebb holmik elhelyezésére.
Nike Aura
Igen, szükséged van még egy hátizsákra. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő rekesz ideális az összes napi szükségleted szállításához, és egy belső rekesszel rendelkezik, amelybe a legtöbb laptop befér. Az elülső cipzáras zseb és az oldalzseb tökéletesek a kisebb holmik elhelyezésére.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura