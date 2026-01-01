Nike Aura Floral övtáska (2 l)

Igen, szükséged van még egy Aura övtáskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. Kulcsok, kártyák, telefon? Pipa. Mindegyik elfér a fő rekeszben. A hátsó cipzáras zseb és a belső becsúsztatós zsebek segítségével gyerekjáték a rendszerezés.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal

Stílus: IQ1270-010