Újrahasznosított anyagok
Nike Aura
Floral övtáska (2 l)
Igen, szükséged van még egy Aura övtáskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. Kulcsok, kártyák, telefon? Pipa. Mindegyik elfér a fő rekeszben. A hátsó cipzáras zseb és a belső becsúsztatós zsebek segítségével gyerekjáték a rendszerezés.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
- Stílus: IQ1270-010
Nike Aura
Igen, szükséged van még egy Aura övtáskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. Kulcsok, kártyák, telefon? Pipa. Mindegyik elfér a fő rekeszben. A hátsó cipzáras zseb és a belső becsúsztatós zsebek segítségével gyerekjáték a rendszerezés.
Termékadatok
- 18 cm (h.) x 7,5 cm (sz.) x 13 cm (ma.)
- Állítható pánt
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
- Stílus: IQ1270-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Aura