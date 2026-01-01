Nike Aura
Floral crossbody táska (5 l)
Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zsebében egy belső hálós becsúsztatós zseb és egy cipzáras becsúsztatós zseb található, melyek segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.
- Megjelenített szín: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stílus: IV5665-654
Nike Aura
Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zsebében egy belső hálós becsúsztatós zseb és egy cipzáras becsúsztatós zseb található, melyek segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.
Termékadatok
- 18 cm (sz.) x 28 cm (ma.) x 5 cm (mé.)
- Állítható pánt
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stílus: IV5665-654
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Aura