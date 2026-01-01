Nike Aura Floral crossbody táska (5 l)

Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zsebében egy belső hálós becsúsztatós zseb és egy cipzáras becsúsztatós zseb található, melyek segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.

Megjelenített szín: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Stílus: IV5665-654