Újrahasznosított anyagok
Nike Aura
Floral Crescent crossbody táska (4 l)
Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a cipzáras belső becsúsztatós zseb segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
- Stílus: IQ1268-010
Nike Aura
Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a cipzáras belső becsúsztatós zseb segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.
Termékadatok
- 30,5 × 18 × 10 cm (sz. × ma. × mé.)
- Állítható pánt
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
- Stílus: IQ1268-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Aura