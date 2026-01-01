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Nike Aura Floral Crescent crossbody táska (4 l) - Fekete/Fekete/Gunmetal

Újrahasznosított anyagok

Nike Aura

Floral Crescent crossbody táska (4 l)

39,99 €
Fekete/Fekete/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
EGY MÉRET

Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a cipzáras belső becsúsztatós zseb segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
  • Stílus: IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a cipzáras belső becsúsztatós zseb segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.

Termékadatok

  • 30,5 × 18 × 10 cm (sz. × ma. × mé.)
  • Állítható pánt
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal
  • Stílus: IQ1268-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Aura Floral Crescent crossbody táska (4 l)

    Nike Aura

    39,99 €

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