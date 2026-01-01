Nike Aura Floral Crescent crossbody táska (4 l)

Igen, szükséged van még egy Aura crossbody táskára. Ez a darab a finom virágmintát elegáns fémes díszítőelemekkel ötvözi. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a cipzáras belső becsúsztatós zseb segítségével könnyedén rendszerezheted az értékeidet.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Gunmetal

Stílus: IQ1268-010