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Nike Aura Crescent crossbody táska (4 l) - Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Crescent crossbody táska (4 l)

29% kedvezmény
Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
EGY MÉRET

Tartsd kéznél a legfontosabb mindennapi dolgaidat a Nike Aura crossbody táskában. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a belső becsúsztatós zsebek segítségével könnyedén rendszerezheted holmidat. Ez a változat fémes díszítőelemekkel kombinálja a kordbársony anyagot.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel
  • Stílus: IH2122-010

Nike Aura

29% kedvezmény

Tartsd kéznél a legfontosabb mindennapi dolgaidat a Nike Aura crossbody táskában. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a belső becsúsztatós zsebek segítségével könnyedén rendszerezheted holmidat. Ez a változat fémes díszítőelemekkel kombinálja a kordbársony anyagot.

Termékadatok

  • Állítható pánt
  • 30,5 × 18 × 10 cm (sz. × ma. × mé.)
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel
  • Stílus: IH2122-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Aura Crescent crossbody táska (4 l)

    Nike Aura

    29% kedvezmény

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