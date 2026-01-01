Nike Aura Crescent crossbody táska (4 l)

Tartsd kéznél a legfontosabb mindennapi dolgaidat a Nike Aura crossbody táskában. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a belső becsúsztatós zsebek segítségével könnyedén rendszerezheted holmidat. Ez a változat fémes díszítőelemekkel kombinálja a kordbársony anyagot.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel

Stílus: IH2122-010