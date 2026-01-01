Nike Aura
Crescent crossbody táska (4 l)
Tartsd kéznél a legfontosabb mindennapi dolgaidat a Nike Aura crossbody táskában. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a belső becsúsztatós zsebek segítségével könnyedén rendszerezheted holmidat. Ez a változat fémes díszítőelemekkel kombinálja a kordbársony anyagot.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel
- Stílus: IH2122-010
Nike Aura
Tartsd kéznél a legfontosabb mindennapi dolgaidat a Nike Aura crossbody táskában. A fő zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb tárgyakhoz, míg a belső becsúsztatós zsebek segítségével könnyedén rendszerezheted holmidat. Ez a változat fémes díszítőelemekkel kombinálja a kordbársony anyagot.
Termékadatok
- Állítható pánt
- 30,5 × 18 × 10 cm (sz. × ma. × mé.)
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Metallic Silver Barrel
- Stílus: IH2122-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Aura