A'Two „WNBA 30th” A'ja Wilson kosárlabdacipő

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.
A'Two „WNBA 30th”
A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.
Ez a különleges kiadás a WNBA 30. évfordulóját ünnepli, és a liga induláskori logóját és a klasszikus krómszíneket ötvözve tiszteleg azok előtt, akik inspirációt adtak egy egész generációnak, köztük A’jának is. Tisztelgés minden játékos előtt, aki valaha pályára lépett, a ma sztárjai és a jövő bajnokai előtt egyaránt.
A Cushlon 3.0 hab optimális párnázást és dinamizmust biztosít, hogy a pálya egyik végéről a másikig sprintelhess. A tetején egy plusz, puha habréteg növeli a kényelmet és a tartást.
Az elülső részben elhelyezett, alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi az első lépést, amikor megindulsz a palánk felé. A középtalpi merevítés stabilitást ad a dinamikus mozdulatokhoz.
A halszálkás tapadási mintázatunk segítségével azonnal megállhatsz és sebességet válthatsz. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilan rögzíti a lábad.
A tartós felsőrész idomul a lábfejhez, így akkor is biztosan tart, amikor védekezésben lezárod az ellenfeled, vagy labdával robbansz el mellette.
A’ja jellegzetes aszimmetriájára utalva a cipő egyik oldalán szellőző paneleket kapott, hogy amikor beindul a játék, ne hevülj túl.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two „WNBA 30th”
Előny
Pályaérzet
Erre terveztük
Illeszkedés
A cipő súlya
Kb. 385g (42,5-es férfi méret)
Ejtés saroktól lábujjig
Kb. 6 mm
A’ja Wilson
Támadó, Las Vegas Aces