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A'Two „WNBA 30th” A'ja Wilson kosárlabdacipő - Fekete/Többszínű/Metallic Silver

A'Two „WNBA 30th”

A'ja Wilson kosárlabdacipő

149,99 €
A'Two „WNBA 30th” A'ja Wilson kosárlabdacipő - Fekete/Többszínű/Metallic Silver
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A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.


  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Metallic Silver
  • Stílus: IH1137-001

A'Two „WNBA 30th”

149,99 €

A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.

Álló ováció

Ez a különleges kiadás a WNBA 30. évfordulóját ünnepli, és a liga induláskori logóját és a klasszikus krómszíneket ötvözve tiszteleg azok előtt, akik inspirációt adtak egy egész generációnak, köztük A’jának is. Tisztelgés minden játékos előtt, aki valaha pályára lépett, a ma sztárjai és a jövő bajnokai előtt egyaránt.

Fuss tovább

A Cushlon 3.0 hab optimális párnázást és dinamizmust biztosít, hogy a pálya egyik végéről a másikig sprintelhess. A tetején egy plusz, puha habréteg növeli a kényelmet és a tartást.

Kapd fel, és indulj

Az elülső részben elhelyezett, alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi az első lépést, amikor megindulsz a palánk felé. A középtalpi merevítés stabilitást ad a dinamikus mozdulatokhoz.

Hirtelen megállás

A halszálkás tapadási mintázatunk segítségével azonnal megállhatsz és sebességet válthatsz. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilan rögzíti a lábad.

Biztos tartás

A tartós felsőrész idomul a lábfejhez, így akkor is biztosan tart, amikor védekezésben lezárod az ellenfeled, vagy labdával robbansz el mellette.

Hagyd szellőzni a lábad

A’ja jellegzetes aszimmetriájára utalva a cipő egyik oldalán szellőző paneleket kapott, hogy amikor beindul a játék, ne hevülj túl.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Metallic Silver
  • Stílus: IH1137-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

A'Two „WNBA 30th” A'ja Wilson kosárlabdacipő

A'Two „WNBA 30th”

149,99 €

Idézd meg A’ja dominanciáját a dinamikus Air Zoom egységgel az erőteljes és megalkuvást nem ismerő játékért.

Előny

Felturbózott energia

Pályaérzet

Dinamikus

Erre terveztük

Sokoldalúság és hatékonyság

Illeszkedés

Normál

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 385g (42,5-es férfi méret)

Ejtés saroktól lábujjig

Kb. 6 mm

Újdonságok

    • Az elülső Air Zoom egység extra dinamizmust biztosít a határozott mozdulatokhoz.
    • A középtalpat stabilizáló lemez segít megőrizni az egyensúlyt a forgás és a rövid támadólépések közben.
    • A formázott felsőrész rögzíti a lábat, így extra tartást biztosít.
    • A szellőző panelek gondoskodnak arról, hogy a lábad hűvös maradjon a folyamatos játék közben.

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Air technológiával

    A ruganyos Air Zoom egység extra löketet ad az első lépésedhez, amikor megindulsz.

  • Tartást adó párnázás

    A Cushlon 3.0 hab egyszerre puha és stabil, így teljes kontroll alatt tarthatod az erőteljes megmozdulásaidat.

  • Biztos stabilitás

    A lábközép merevítője és a tartós, öntött felsőrész biztosítja azt a tartást, amelyre a totális támadáshoz szükséged van.

Ami a dizájn mögött rejlik

A’ja Wilson

„Amikor az A’Two-t veszem fel, minden lépésnél biztos a talajon állok, minden ugrásnál könnyedén repülök, és közben megőrzöm a stílusomat. Azt a fajta magabiztosságot adja, hogy pontosan úgy játszhassak, ahogy szeretnék.”

A’ja Wilson

Támadó, Las Vegas Aces

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