A'Two „A'Pink Shoe” A'ja Wilson kosárlabdacipő

A'Two „A'Pink Shoe”

139,99 €

A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.

Minden jöhet, ami rózsaszín

Az A’One mutatta be A’ját a világnak. Most eljött az idő, hogy megmutassuk, mi következik. Az A’Two a játékos kedvenc rózsaszínét emeli új szintre azáltal, hogy egy olyan markáns árnyalatba öltözteti, amely ragyogó, merész, és egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni. A cipő több pontján felbukkanó, színváltós, színjátszó részletek teszik emlékezetessé az A’Two utazásának kezdetét.

Fuss tovább

A Cushlon 3.0 hab optimális párnázást és dinamizmust biztosít, hogy a pálya egyik végéről a másikig sprintelhess. A tetején egy plusz, puha habréteg növeli a kényelmet és a tartást.

Kapd fel, és indulj

Az elülső részben elhelyezett, alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi az első lépést, amikor megindulsz a palánk felé. A középtalpi merevítés stabilitást ad a dinamikus mozdulatokhoz.

Megállás egyetlen pillanat alatt

A halszálkás tapadási mintázatunk segítségével azonnal megállhatsz és sebességet válthatsz. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilan rögzíti a lábad.

Biztos tartás

A tartós felsőrész idomul a lábfejhez, így akkor is biztosan tart, amikor védekezésben lezárod az ellenfeled, vagy labdával robbansz el mellette.

Hagyd szellőzni a lábad

A’ja jellegzetes aszimmetriájára utalva a cipő egyik oldalán szellőző paneleket kapott, hogy amikor beindul a játék, ne hevülj túl.