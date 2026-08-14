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A'Two „A'Pink Shoe” A'ja Wilson kosárlabdacipő - Pink Beam/Fekete

A'Two „A'Pink Shoe”

A'ja Wilson kosárlabdacipő

139,99 €
A'Two „A'Pink Shoe” A'ja Wilson kosárlabdacipő - Pink Beam/Fekete
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A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.


  • Megjelenített szín: Pink Beam/Fekete
  • Stílus: IH1135-600

A'Two „A'Pink Shoe”

139,99 €

A'ja az egész meccsen teljes sebességgel száguld végig a pályán. Ezért tettük az A'Two cipőt még dinamikusabbá az eredetinél. Ha készen állsz tartani a lépést az MVP-vel, add át magad a puha párnázásnak, mely erőteljes Air Zoom egységgel társul az extra lendületért.

Minden jöhet, ami rózsaszín

Az A’One mutatta be A’ját a világnak. Most eljött az idő, hogy megmutassuk, mi következik. Az A’Two a játékos kedvenc rózsaszínét emeli új szintre azáltal, hogy egy olyan markáns árnyalatba öltözteti, amely ragyogó, merész, és egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni. A cipő több pontján felbukkanó, színváltós, színjátszó részletek teszik emlékezetessé az A’Two utazásának kezdetét.

Fuss tovább

A Cushlon 3.0 hab optimális párnázást és dinamizmust biztosít, hogy a pálya egyik végéről a másikig sprintelhess. A tetején egy plusz, puha habréteg növeli a kényelmet és a tartást.

Kapd fel, és indulj

Az elülső részben elhelyezett, alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi az első lépést, amikor megindulsz a palánk felé. A középtalpi merevítés stabilitást ad a dinamikus mozdulatokhoz.

Megállás egyetlen pillanat alatt

A halszálkás tapadási mintázatunk segítségével azonnal megállhatsz és sebességet válthatsz. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilan rögzíti a lábad.

Biztos tartás

A tartós felsőrész idomul a lábfejhez, így akkor is biztosan tart, amikor védekezésben lezárod az ellenfeled, vagy labdával robbansz el mellette.

Hagyd szellőzni a lábad

A’ja jellegzetes aszimmetriájára utalva a cipő egyik oldalán szellőző paneleket kapott, hogy amikor beindul a játék, ne hevülj túl.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Pink Beam/Fekete
  • Stílus: IH1135-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (112)

4.6 csillag

  • Very disappointed with the quality

    Tia98430714

    I bought these shoes on August 6th, and I’m very disappointed with the quality. They are already falling apart, showing significant wear, and the paint is coming off in multiple areas. For how recently I purchased them, this is unacceptable. I expected them to last much longer and would not recommend them. They are a gorgeous pink but do not last long at all.

  • Very sharp colorway

    GM23XI11

    [This review was collected as part of a promotion.] Another shoe to add to my wife's collection. She loves most of the colors in the A'Two line, as well as how they fit.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Worth a shot!

    Bip

    I'm a long-time Nike basketball shoe fan and "athlete." As I've gotten older in looking more for impact protection and cushion. Wasn't sure how these would feel but wanted to check them out. Pros: Under foot comfort was much better than expected. I could feel the cushion on my heel and my forefoot which isn't always the case. Traction was legit even with the translucent rubber outsole. Cons: I went with my normal Nike shoe size unsure of sizing. I'd recommend a half size up for most. Toe box is a little stiff and I can feel it hitting the top of my feet (also likely because of the size issue) Overall: These were a surprise to me. I'm going to keep them in my rotation and see if I can wear them in more to stretch them out a bit. Definitely recommend trying, especially with Nike's great return policy.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

A'Two „A'Pink Shoe” A'ja Wilson kosárlabdacipő

A'Two „A'Pink Shoe”

139,99 €

Idézd meg A’ja dominanciáját a dinamikus Air Zoom egységgel az erőteljes és megalkuvást nem ismerő játékért.

Előny

Felturbózott energia

Pályaérzet

Dinamikus

Erre terveztük

Sokoldalúság és hatékonyság

Illeszkedés

Normál

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 385g (42,5-es férfi méret)

Ejtés saroktól lábujjig

Kb. 6 mm

Újdonságok

    • Az elülső Air Zoom egység extra dinamizmust biztosít a határozott mozdulatokhoz.
    • A középtalpat stabilizáló lemez segít megőrizni az egyensúlyt a forgás és a rövid támadólépések közben.
    • A formázott felsőrész rögzíti a lábat, így extra tartást biztosít.
    • A szellőző panelek gondoskodnak arról, hogy a lábad hűvös maradjon a folyamatos játék közben.

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Air technológiával

    A ruganyos Air Zoom egység extra löketet ad az első lépésedhez, amikor megindulsz.

  • Tartást adó párnázás

    A Cushlon 3.0 hab egyszerre puha és stabil, így teljes kontroll alatt tarthatod az erőteljes megmozdulásaidat.

  • Biztos stabilitás

    A lábközép merevítője és a tartós, öntött felsőrész biztosítja azt a tartást, amelyre a totális támadáshoz szükséged van.

Ami a dizájn mögött rejlik

A’ja Wilson

„Amikor az A’Two-t veszem fel, minden lépésnél biztos a talajon állok, minden ugrásnál könnyedén repülök, és közben megőrzöm a stílusomat. Azt a fajta magabiztosságot adja, hogy pontosan úgy játszhassak, ahogy szeretnék.”

A’ja Wilson

Támadó, Las Vegas Aces

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