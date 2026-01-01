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Atlético Madrid Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső - Volt/Fehér/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Újrahasznosított anyagok

Atlético Madrid Strike

Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső

54,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.


  • Megjelenített szín: Volt/Fehér/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stílus: II2414-702

Atlético Madrid Strike

54,99 €

Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Volt/Fehér/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stílus: II2414-702

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Atlético Madrid Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső

    Atlético Madrid Strike

    54,99 €

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