Újrahasznosított anyagok
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT kötött felső futballedzéshez nagyobb gyerekeknek
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.
- Megjelenített szín: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stílus: II3877-702
Atlético Madrid Strike
A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.
Termékadatok
- 91% poliészter/9% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stílus: II3877-702
Méret és fazon
- A női modell M-es méretet visel, és 132 cm magas
- A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Atlético Madrid Strike.
Atlético Madrid Strike