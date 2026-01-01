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Atlético Madrid
Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Ez a klasszikus szabású Atlético Madrid póló nem hagy kétséget afelől, hogy melyik csapathoz vagy hűséges. Viseld büszkén.
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue
- Stílus: IM1704-455
Atlético Madrid
24,99 €
Ez a klasszikus szabású Atlético Madrid póló nem hagy kétséget afelől, hogy melyik csapathoz vagy hűséges. Viseld büszkén.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue
- Stílus: IM1704-455
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 147 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid
24,99 €