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Atlético Madrid Nike Soccer női póló - Obsidian

Atlético Madrid

Nike Soccer női póló

29,99 €
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Bíztasd az Atlético Madridot a győzelemre ebben a bő pólóban. A közepesen vastag pamutdzsörzé puha tapintású és enyhén ejtett szabású, ami tökéletes kombináció a meccsekre és a hétvégékre.


  • Megjelenített szín: Obsidian
  • Stílus: IQ5056-451

Atlético Madrid

29,99 €

Bíztasd az Atlético Madridot a győzelemre ebben a bő pólóban. A közepesen vastag pamutdzsörzé puha tapintású és enyhén ejtett szabású, ami tökéletes kombináció a meccsekre és a hétvégékre.

Termékadatok

  • Nyomtatott grafikák
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian
  • Stílus: IQ5056-451

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Nike Soccer női póló

    Atlético Madrid

    29,99 €

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