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Atlético Madrid
Nike Soccer női póló
29,99 €
Bíztasd az Atlético Madridot a győzelemre ebben a bő pólóban. A közepesen vastag pamutdzsörzé puha tapintású és enyhén ejtett szabású, ami tökéletes kombináció a meccsekre és a hétvégékre.
- Megjelenített szín: Obsidian
- Stílus: IQ5056-451
Atlético Madrid
29,99 €
Bíztasd az Atlético Madridot a győzelemre ebben a bő pólóban. A közepesen vastag pamutdzsörzé puha tapintású és enyhén ejtett szabású, ami tökéletes kombináció a meccsekre és a hétvégékre.
Termékadatok
- Nyomtatott grafikák
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian
- Stílus: IQ5056-451
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 179 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid
29,99 €