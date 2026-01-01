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Atlético Madrid Nike Soccer női póló - Fekete

Atlético Madrid

Nike Soccer női póló

29,99 €
Fekete
Deep Royal Blue
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Ez a klasszikus szabású Atlético Madrid póló nem hagy kétséget afelől, hogy melyik csapathoz vagy hűséges. Viseld büszkén.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM1694-010

Atlético Madrid

29,99 €

Ez a klasszikus szabású Atlético Madrid póló nem hagy kétséget afelől, hogy melyik csapathoz vagy hűséges. Viseld büszkén.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM1694-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Nike Soccer női póló

    Atlético Madrid

    29,99 €

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