Atlético Madrid Club Nike Soccer hosszú cipzáras, francia frottír kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

Atlético Madrid Club
Hosszú cipzáras, francia frottír, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Puha, meleg és kényelmes – erre az Atlético kapucnis pulóverre hűvös időben is számíthatsz. A klasszikus fazonú francia frottírt könnyedén ráveheted a többi ruhadarabodra is, a mellkason lévő részletekkel pedig kimutathatod a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
- Stílus: IO3549-455
Atlético Madrid Club
Puha, meleg és kényelmes – erre az Atlético kapucnis pulóverre hűvös időben is számíthatsz. A klasszikus fazonú francia frottírt könnyedén ráveheted a többi ruhadarabodra is, a mellkason lévő részletekkel pedig kimutathatod a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.
Előnyök
- A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottíranyag a puhaság érzetet kínálja – pont mint a klasszikus pulóvered.
- A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozza a pulóver elmozdulását mozgás közben.
Termékadatok
- Elülső zsebek
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
- Stílus: IO3549-455
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 157 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid Club