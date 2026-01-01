Atlético Madrid Club Nike Soccer hosszú cipzáras, francia frottír kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Puha, meleg és kényelmes – erre az Atlético kapucnis pulóverre hűvös időben is számíthatsz. A klasszikus fazonú francia frottírt könnyedén ráveheted a többi ruhadarabodra is, a mellkason lévő részletekkel pedig kimutathatod a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.