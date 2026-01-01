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Atlético Madrid Club Nike Soccer hosszú cipzáras, francia frottír kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Deep Royal Blue/Fehér

Atlético Madrid Club

Hosszú cipzáras, francia frottír, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

54,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Puha, meleg és kényelmes – erre az Atlético kapucnis pulóverre hűvös időben is számíthatsz. A klasszikus fazonú francia frottírt könnyedén ráveheted a többi ruhadarabodra is, a mellkason lévő részletekkel pedig kimutathatod a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
  • Stílus: IO3549-455

Atlético Madrid Club

54,99 €

Puha, meleg és kényelmes – erre az Atlético kapucnis pulóverre hűvös időben is számíthatsz. A klasszikus fazonú francia frottírt könnyedén ráveheted a többi ruhadarabodra is, a mellkason lévő részletekkel pedig kimutathatod a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.

Előnyök

  • A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottíranyag a puhaság érzetet kínálja – pont mint a klasszikus pulóvered.
  • A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozza a pulóver elmozdulását mozgás közben.

Termékadatok

  • Elülső zsebek
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
  • Stílus: IO3549-455

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Club Nike Soccer hosszú cipzáras, francia frottír kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Atlético Madrid Club

    54,99 €

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