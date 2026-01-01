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Atlético Madrid Club Nike Soccer férfi francia frottír szabadidőnadrág - Obsidian/Fehér

Atlético Madrid Club

Nike Soccer férfi francia frottír szabadidőnadrág

59,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített szárú, klasszikus szabású francia frottír anyag a kedvenc melegítőnadrágod kényelmét nyújtja, míg a combon elhelyezett csapatszimbólumok a kedvenc klubod iránti elkötelezettségedet hirdetik.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: II3413-451

Atlético Madrid Club

59,99 €

Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített szárú, klasszikus szabású francia frottír anyag a kedvenc melegítőnadrágod kényelmét nyújtja, míg a combon elhelyezett csapatszimbólumok a kedvenc klubod iránti elkötelezettségedet hirdetik.

Termékadatok

  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Oldalzseb kézfej felőli oldala/hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: II3413-451

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 189 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Club Nike Soccer férfi francia frottír szabadidőnadrág

    Atlético Madrid Club

    59,99 €

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