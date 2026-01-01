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Atlético Madrid Club
Nike galléros férfi futballpóló
44,99 €
Mutasd ki a csapathűséged ezzel az Atlético Madrid galléros pólóval. A hímzett részletek és a puha anyag ideális viselet a meccsre és azon túl is.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO4188-010
Atlético Madrid Club
44,99 €
Mutasd ki a csapathűséged ezzel az Atlético Madrid galléros pólóval. A hímzett részletek és a puha anyag ideális viselet a meccsre és azon túl is.
Részletek
- Hosszabb hátsó szegély
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO4188-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid Club
44,99 €