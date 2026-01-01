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Atlético Madrid Club Nike galléros férfi futballpóló - Fekete/Fehér

Atlético Madrid Club

Nike galléros férfi futballpóló

44,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Mutasd ki a csapathűséged ezzel az Atlético Madrid galléros pólóval. A hímzett részletek és a puha anyag ideális viselet a meccsre és azon túl is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO4188-010

Atlético Madrid Club

44,99 €

Mutasd ki a csapathűséged ezzel az Atlético Madrid galléros pólóval. A hímzett részletek és a puha anyag ideális viselet a meccsre és azon túl is.

Részletek

  • Hosszabb hátsó szegély
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO4188-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Club Nike galléros férfi futballpóló

    Atlético Madrid Club

    44,99 €

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