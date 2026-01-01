Atlético Madrid Club Nike futball-szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

Atlético Madrid Club
Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített, klasszikus szabású francia frottírnadrág olyan, akár a kedvenc melegítőd, míg a combon lévő csapatlogóval pedig kifejezheted a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
- Stílus: IO3548-455
Atlético Madrid Club
Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített, klasszikus szabású francia frottírnadrág olyan, akár a kedvenc melegítőd, míg a combon lévő csapatlogóval pedig kifejezheted a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
- Stílus: IO3548-455
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 157 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid Club