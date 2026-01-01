Atlético Madrid Club Nike futball-szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

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Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített, klasszikus szabású francia frottírnadrág olyan, akár a kedvenc melegítőd, míg a combon lévő csapatlogóval pedig kifejezheted a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.