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Atlético Madrid Club Nike futball-szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Deep Royal Blue/Fehér

Atlético Madrid Club

Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

44,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített, klasszikus szabású francia frottírnadrág olyan, akár a kedvenc melegítőd, míg a combon lévő csapatlogóval pedig kifejezheted a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
  • Stílus: IO3548-455

Atlético Madrid Club

44,99 €

Puha, meleg és kényelmes – szinte állandóan lehetnél ebben az Atlético Madrid szabadidőnadrágban. A szűkített, klasszikus szabású francia frottírnadrág olyan, akár a kedvenc melegítőd, míg a combon lévő csapatlogóval pedig kifejezheted a kedvenc csapatod iránti rajongásodat.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Fehér
  • Stílus: IO3548-455

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 157 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Club Nike futball-szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Atlético Madrid Club

    44,99 €

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