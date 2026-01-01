Atlético Madrid Chill Terry Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

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Atlético Madrid Chill Terry
Nike Soccer hosszú cipzáras, női kapucnis pulóver
79,99 €
Ezt a könnyű, laza fazonú Atlético Madrid kapucnis pulóvert a melegebb időre terveztük. Puha, lágy esésű anyaga tökéletes átmenetet képez a polár és a kötött dzsörzé között.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO3591-451
Atlético Madrid Chill Terry
79,99 €
Ezt a könnyű, laza fazonú Atlético Madrid kapucnis pulóvert a melegebb időre terveztük. Puha, lágy esésű anyaga tökéletes átmenetet képez a polár és a kötött dzsörzé között.
Termékadatok
- Elülső zsebek
- Bordázott mandzsetták és szegély
- Fő alkotórész: 70% pamut/30% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO3591-451
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 173 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid Chill Terry
79,99 €