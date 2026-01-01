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Atlético Madrid Chill Terry Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver - Obsidian/Fehér

Atlético Madrid Chill Terry

Nike Soccer hosszú cipzáras, női kapucnis pulóver

79,99 €
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Ezt a könnyű, laza fazonú Atlético Madrid kapucnis pulóvert a melegebb időre terveztük. Puha, lágy esésű anyaga tökéletes átmenetet képez a polár és a kötött dzsörzé között.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO3591-451

Atlético Madrid Chill Terry

79,99 €

Ezt a könnyű, laza fazonú Atlético Madrid kapucnis pulóvert a melegebb időre terveztük. Puha, lágy esésű anyaga tökéletes átmenetet képez a polár és a kötött dzsörzé között.

Termékadatok

  • Elülső zsebek
  • Bordázott mandzsetták és szegély
  • Fő alkotórész: 70% pamut/30% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO3591-451

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid Chill Terry Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

    Atlético Madrid Chill Terry

    79,99 €

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