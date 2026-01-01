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Atlético Madrid 25/26 Nike Academy hátizsák - Deep Royal Blue/Sport Red/Fehér

Atlético Madrid 25/26

Nike Academy hátizsák

49,99 €
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EGY MÉRET

Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.


  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IR4745-455

Atlético Madrid 25/26

49,99 €

Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.

Előnyök

  • A Nike Storm-FIT anyag a szélnek és a nedvességnek is ellenáll, így zord időben is kényelmes viselet.
  • A tépőzáras oldalzsebben kapott helyet az esővédő huzat.
  • A kibővített technikai zseb helyet biztosít a készülékeidnek.
  • A párnázott vállpántok a laza viselet érdekében állíthatók.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IR4745-455

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlético Madrid 25/26 Nike Academy hátizsák

    Atlético Madrid 25/26

    49,99 €

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