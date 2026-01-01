Atlético Madrid 25/26
Nike Academy hátizsák
Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Sport Red/Fehér
- Stílus: IR4745-455
Atlético Madrid 25/26
Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.
Előnyök
- A Nike Storm-FIT anyag a szélnek és a nedvességnek is ellenáll, így zord időben is kényelmes viselet.
- A tépőzáras oldalzsebben kapott helyet az esővédő huzat.
- A kibővített technikai zseb helyet biztosít a készülékeidnek.
- A párnázott vállpántok a laza viselet érdekében állíthatók.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Deep Royal Blue/Sport Red/Fehér
- Stílus: IR4745-455
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlético Madrid 25/26