Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Atlanta Hawks mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.
- Megjelenített szín: University Red
- Stílus: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Atlanta Hawks mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A szellőző hálós anyag hűsít a pályán és azon kívül is.
Termékadatok
- Twill szövésű játékosnév és mezszám
- Hőillesztéssel felvitt grafikák
- Méretcímke a szegélyen
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: University Red
- Stílus: FZ0856-657
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 147 cm
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition