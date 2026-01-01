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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek - University Red

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek

84,99 €

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Atlanta Hawks mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.


  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: FZ0856-657

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

84,99 €

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Atlanta Hawks mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A szellőző hálós anyag hűsít a pályán és azon kívül is.

Termékadatok

  • Twill szövésű játékosnév és mezszám
  • Hőillesztéssel felvitt grafikák
  • Méretcímke a szegélyen
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: FZ0856-657

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek

    Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

    84,99 €

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