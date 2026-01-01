Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Atlanta Hawks mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.

Megjelenített szín: University Red

Stílus: FZ0856-657