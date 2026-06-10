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Nike Astrograbber férficipő - Light Silver/Phantom/Fekete/Sail

Nike Astrograbber

Férficipő

129,99 €
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A Nike Waffle Trainer nyomán debütáló, modern Astrograbbert úgy terveztük, hogy kiválóan tapadjon az amerikaifutball-pályák műfüvén.


  • Megjelenített szín: Light Silver/Phantom/Fekete/Sail
  • Stílus: IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

A Nike Waffle Trainer nyomán debütáló, modern Astrograbbert úgy terveztük, hogy kiválóan tapadjon az amerikaifutball-pályák műfüvén.

A termék előnyei

  • A bőr felsőrész idővel egyre puhább lesz, és retró külsőt kap.
  • Az Air Zoom párnázás segít gyorsan elrugaszkodni a talajról.
  • A gumiból készült, gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Light Silver/Phantom/Fekete/Sail
  • Stílus: IH2341-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

3 csillag

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber férficipő

Nike Astrograbber

129,99 €

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