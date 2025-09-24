Nike Apex Electric karimás sapka

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ezen a négyzet alakú, mintás, karimás sapkán a Nike legenda, Bill Bowerman kézírásával készült logó látható. Közepes mélységű felépítést és 360 fokos takarást kínál.
Nike Apex Electric
Ezen a négyzet alakú, mintás, karimás sapkán a Nike legenda, Bill Bowerman kézírásával készült logó látható. Közepes mélységű felépítést és 360 fokos takarást kínál.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric