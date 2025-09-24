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Nike Apex Electric karimás sapka - Dark Obsidian/Football Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike Apex Electric

Karimás sapka

30% kedvezmény

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ezen a négyzet alakú, mintás, karimás sapkán a Nike legenda, Bill Bowerman kézírásával készült logó látható. Közepes mélységű felépítést és 360 fokos takarást kínál.


  • Megjelenített szín: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stílus: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30% kedvezmény

Ezen a négyzet alakú, mintás, karimás sapkán a Nike legenda, Bill Bowerman kézírásával készült logó látható. Közepes mélységű felépítést és 360 fokos takarást kínál.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stílus: HJ4395-475

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (3)

5 csillag

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric karimás sapka

Nike Apex Electric

30% kedvezmény

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