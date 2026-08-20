1 / 4. kép
Nike Apex
Dri-FIT karimás sapka
37,99 €
Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek. A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stílus: HJ3683-010
Nike Apex
37,99 €
Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek. A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A termék előnyei
- A pamut-nejlon anyag sima textúrájú és kissé rugalmas.
- Az állítható húzózsinór fel- és lehúzható az egyedi illeszkedés érdekében.
Termékadatok
- Hurkos szalag a fejtető körül
- Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
- 67% pamut/29% nejlon/4% spandex
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stílus: HJ3683-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Nincsenek vélemények
Nike Apex
37,99 €