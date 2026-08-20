Nike Apex Dri-FIT karimás sapka

Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek. A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Stílus: HJ3683-010