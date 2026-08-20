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Nike Apex Dri-FIT karimás sapka - Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Dri-FIT karimás sapka

37,99 €
Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Fehér/Anthracite/Fehér

Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek. A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stílus: HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek. A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

A termék előnyei

  • A pamut-nejlon anyag sima textúrájú és kissé rugalmas.
  • Az állítható húzózsinór fel- és lehúzható az egyedi illeszkedés érdekében.

Termékadatok

  • Hurkos szalag a fejtető körül
  • Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
  • 67% pamut/29% nejlon/4% spandex
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stílus: HJ3683-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Apex Dri-FIT karimás sapka

    Nike Apex

    37,99 €