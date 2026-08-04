A'One „Lem and Lime” A'ja Wilson kosárlabdacipő

A'One „Lem and Lime”

76,99 € 109,99 € 30% kedvezmény

Természetesen A'ja Wilsonnak is megvan a saját cipője – mi mást várnál el egy háromszoros MVP-től? Debütáló cipője puha Cushlon 3.0 habbal készült a frissességhez szükséges magabiztos kényelem érdekében. Akár tempódobásokat hajt végre, akár a palánkot birtokolja, akár a védelemre koncentrál, A'ja mindig előretör, és mindig szintet lép. Egyszerűen ez ő. Az igazi kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy te is képes legyél erre?

Egész meccs alatt frissen

A'ja sokoldalúságával lépést tartva a cipőjét puha, talp alatti Cushlon 3.0 habbal terveztük az optimális energia-visszanyerés érdekében. Így amikor nyerni kell, képes fenntartani a csúcsteljesítményt.

Magabiztosan könnyű

A'ját nem lehet lelassítani, ha a meccs a tét. A könnyű és szellőző háló gyors mozgást tesz lehetővé.

Mikrohangolt tapadás

A puha, stabil hab generatív tapadási mintázattal párosul, így biztosítja azt a tartást és irányítást, amelyre A'jának stabil védőként szüksége van.

A csillag ereje

Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.