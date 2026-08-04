A'One „Lem and Lime” A'ja Wilson kosárlabdacipő

Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
Természetesen A'ja Wilsonnak is megvan a saját cipője – mi mást várnál el egy háromszoros MVP-től? Debütáló cipője puha Cushlon 3.0 habbal készült a frissességhez szükséges magabiztos kényelem érdekében. Akár tempódobásokat hajt végre, akár a palánkot birtokolja, akár a védelemre koncentrál, A'ja mindig előretör, és mindig szintet lép. Egyszerűen ez ő. Az igazi kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy te is képes legyél erre?
A'One „Lem and Lime”
Természetesen A'ja Wilsonnak is megvan a saját cipője – mi mást várnál el egy háromszoros MVP-től? Debütáló cipője puha Cushlon 3.0 habbal készült a frissességhez szükséges magabiztos kényelem érdekében. Akár tempódobásokat hajt végre, akár a palánkot birtokolja, akár a védelemre koncentrál, A'ja mindig előretör, és mindig szintet lép. Egyszerűen ez ő. Az igazi kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy te is képes legyél erre?
A'ja sokoldalúságával lépést tartva a cipőjét puha, talp alatti Cushlon 3.0 habbal terveztük az optimális energia-visszanyerés érdekében. Így amikor nyerni kell, képes fenntartani a csúcsteljesítményt.
A'ját nem lehet lelassítani, ha a meccs a tét. A könnyű és szellőző háló gyors mozgást tesz lehetővé.
A puha, stabil hab generatív tapadási mintázattal párosul, így biztosítja azt a tartást és irányítást, amelyre A'jának stabil védőként szüksége van.
Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
A One!
Coop
[This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Aja!!
Ohiolady
[This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
A'One „Lem and Lime”