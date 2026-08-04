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A'One „Lem and Lime” A'ja Wilson kosárlabdacipő - Volt/Barely Volt/Fehér

A'One „Lem and Lime”

A'ja Wilson kosárlabdacipő

30% kedvezmény
Volt/Barely Volt/Fehér
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál kisebb méret; javasoljuk, hogy rendelj fél mérettel nagyobbat

Természetesen A'ja Wilsonnak is megvan a saját cipője – mi mást várnál el egy háromszoros MVP-től? Debütáló cipője puha Cushlon 3.0 habbal készült a frissességhez szükséges magabiztos kényelem érdekében. Akár tempódobásokat hajt végre, akár a palánkot birtokolja, akár a védelemre koncentrál, A'ja mindig előretör, és mindig szintet lép. Egyszerűen ez ő. Az igazi kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy te is képes legyél erre?


  • Megjelenített szín: Volt/Barely Volt/Fehér
  • Stílus: FZ8605-702

A'One „Lem and Lime”

30% kedvezmény

Természetesen A'ja Wilsonnak is megvan a saját cipője – mi mást várnál el egy háromszoros MVP-től? Debütáló cipője puha Cushlon 3.0 habbal készült a frissességhez szükséges magabiztos kényelem érdekében. Akár tempódobásokat hajt végre, akár a palánkot birtokolja, akár a védelemre koncentrál, A'ja mindig előretör, és mindig szintet lép. Egyszerűen ez ő. Az igazi kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy te is képes legyél erre?

Egész meccs alatt frissen

A'ja sokoldalúságával lépést tartva a cipőjét puha, talp alatti Cushlon 3.0 habbal terveztük az optimális energia-visszanyerés érdekében. Így amikor nyerni kell, képes fenntartani a csúcsteljesítményt.

Magabiztosan könnyű

A'ját nem lehet lelassítani, ha a meccs a tét. A könnyű és szellőző háló gyors mozgást tesz lehetővé.

Mikrohangolt tapadás

A puha, stabil hab generatív tapadási mintázattal párosul, így biztosítja azt a tartást és irányítást, amelyre A'jának stabil védőként szüksége van.

A csillag ereje

Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.

További előnyök

  • A sarok mentén húzódó dudorok optimális stabilitást biztosítanak.
  • A lábfejközépi pánt optimális lábboltozat-alátámasztást és irányított mozdulatokat biztosít.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Volt/Barely Volt/Fehér
  • Stílus: FZ8605-702

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (452)

4.3 csillag

  • Good shoes, but DSG disapointment

    Back_to_the game

    I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished

  • A One!

    Coop

    [This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

A'One „Lem and Lime” A'ja Wilson kosárlabdacipő

A'One „Lem and Lime”

30% kedvezmény

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