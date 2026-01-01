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Anglia x Palace rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek - Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson

Újrahasznosított anyagok

England x Palace

Rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

64,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A Palace Szent György keresztje által ihletett dizájnnal köszönti Angliát ezen a puha és izzadságelvezető felsőn. Együttes márkajelzés a szegélyen.


  • Megjelenített szín: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stílus: IB5404-052

England x Palace

64,99 €

A Palace Szent György keresztje által ihletett dizájnnal köszönti Angliát ezen a puha és izzadságelvezető felsőn. Együttes márkajelzés a szegélyen.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stílus: IB5404-052

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Anglia x Palace rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

    England x Palace

    64,99 €

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